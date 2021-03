Covid: Renzi, 'non contatti con mia segretaria positiva, faccio tamponi'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Ho visto Francesca, la mia segretaria, in modo molto rapido Nel senso che io sono stato giovedì mattina a occhio dalle 10 alle 12 al Senato. Non abbiamo avuto alcun tipo di contatto, a parte che noi teniamo sempre la mascherina e siamo a distanza, se pure avessimo avuto contatto Sono attento alle regole, giovedì non sapevo che Francesca avesse il Covid, non ho avuto contatti di natura superiore a ciao come va tutto bene?" Lo afferma Matteo Renzi, in un colloquio con Selvaggia Lucarelli pubblicato dal giornale online Tpi.it , a proposito della necessità di quarantena.

"Io -aggiunge l'ex premier- mi faccio tamponi per legge e anche antigienici da solo. Ho fatto il molecolare sabato per partire per Dakar e poi ne ho fatto un altro ma attendo il risultato".

