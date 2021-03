Covid: Pd, 'nel cremonese vaccini a assessori e dipendenti comunali, indagare' (2)

(Adnkronos) - Pillon ha chiesto a Moratti e Pavesi di "fare immediatamente le opportune verifiche e di bloccare e stigmatizzare con forza questa e qualsiasi altra iniziativa simile, chiedendo anche a tutti i direttori delle aziende lombarde di attivare a loro volta verifiche capillari, affinché non passi il messaggio deleterio che nella nostra regione ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, poiché è della salute collettiva che stiamo parlando aggiunge il consigliere dem sottolineando di non voler accusare nessuno in particolare, ma semplicemente fare rispettare le procedure, nel rispetto di tutti .

© RIPRODUZIONE RISERVATA