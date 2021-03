Covid: Pd, 'in Lombardia caos vaccini e cifre a caso, Figliuolo intervenga'

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "Regione Lombardia ignora il caos della campagna vaccinale nei territori. E' necessaria una verifica immediata del generale Figliuolo". Ad affermarlo è il consigliere regionale in Lombardia e capo delegazione del Pd in Commissione sanità, Samuele Astuti, a seguito dell audizione del direttore generale welfare.

"La nostra preoccupazione- afferma Astuti- cresce ogni giorno di più. E evidente che la Regione è completamente scollegata dalla realtà, a palazzo Lombardia pensano di aver risolto le criticità, specie quelle legate al sistema Aria, e ignorano il caos in cui si trovano i centri vaccinali sui territori. Il dg, ad esempio, ha appreso solo in Commissione che a Varese, tra le 8 e le 10.30 di oggi, sono stati convocati per errore 500 over 80. La verità è che Regione Lombardia controlla e coordina talmente poco che tra le diverse Ats e Asst le differenze sono altissime".

Dalla Regione, continua, "non è arrivata alcuna spiegazione del perché in Lombardia gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose sono solo il 30%, mentre in altre regioni sono molto di più. Per esempio il 56% in Lazio e il 47% nelle Marche. Questo senza contare- sottolinea Astuti- che Bertolaso ha ripreso a dare cifre a caso. Dopo aver promesso vaccinazioni per tutti i lombardi entro giugno, oggi ha assicurato che la provincia di Brescia sarà tutta vaccinata entro luglio, e questo senza che la direzione welfare ne fosse a conoscenza. Una chiara prova di irresponsabilità che ci porta a ripetere l appello fatto nei giorni scorsi al generale Figliuolo di venire al più presto in Lombardia a verificare lo stato della campagna vaccinale".

