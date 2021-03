Covid: Palù (Aifa), 'Piemonte? Molta emotività su Astrazeneca, non ci sono rischi'

Milano, 14 mar. (Adnkronos) - "Non c'è nessun rischio con Astrazeneca". Lo dice il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, a Mezz'ora in più, parlando del 'caso Piemonte', dove è stata sospesa la somministrazione del farmaco dopo la morte di un'insegnante. "C'è molta emotività rispetto ai vaccini, già ai tempi del vaccino anti-influenzale", osserva il professore, "ma a tutt'oggi, e questo vale per Astrazeneca, non c'è nessuna correlazione sinora dimostrata né un nesso causale" tra la somministrazione del vaccino e le morti che si sono verificate. Per questo, prima di prendere certe decisioni, "bisogna essere molto cauti".

