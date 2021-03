Covid: ordinanza truffa dpi, vasta rete appoggio in Italia ed estero per riciclare proventi

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Gli indagati usufruiscono di una vasta rete di appoggio in Italia e all estero che consente di riciclare immediatamente i proventi dell attività delittuosa, facendo rimbalzare le somme tra diversi continenti; questo consente al sodalizio di uscire indenne anche da azioni di recupero intentate direttamente dai soggetti truffati, come è accaduto alla Exor Sa . Lo scrive il gip di Taranto Benedetto Ruberto nell ordinanza cautelare con cui ha disposto gli arresti domiciliari per 6 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alle truffe per le forniture di dispositivi di protezione individuale nei confronti della Protezione Civile del Lazio e di altre imprese, al riciclaggio e all autoriciclaggio.

L attività delittuosa costituisce una stabile attività per gli indagati si legge - che alimentano il loro tenore di vita proprio con condotte truffaldine, di riciclaggio e autoriciclaggio. La frequenza delle attività illecite, mai interrotte, anzi perfezionate nel corso dei mesi, denotano una professionalità nel delinquere, tale da escludere la mera occasionalità della condotta sottolinea il gip - L attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche ha dimostrato il pieno coinvolgimento di tutti gli indagati e l intenzione di proseguire nella perpetrazione dei fatti delittuosi .

