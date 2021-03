Milano, 11 mar. (Adnkronos) - Il protocollo per i vaccini in azienda firmato dalla Lombardia è rivolto ai dipendenti e non alle loro famiglie perché "i medici dell'azienda sono competenti per quanto riguarda i dipendenti dell'azienda". Lo ha precisato l'assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, parlando in un'intervista a Rtl 102.5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA