Covid: Moratti, 'con vaccini in azienda sgraveremo sistema sanitario'

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - L'obiettivo del protocollo siglato in Lombardia per i vaccini in azienda e in fabbrica ha come obiettivo quello di "vaccinare il più rapidamente possibile chi ne ha diritto, nel rispetto delle categorie e delle priorità individuate dai piani nazionali". Lo ha spiegato l'assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, in conferenza stampa a Milano. Con questo accordo, aggiunge, "sgraveremo il sistema sanitario nazionale pubblico e privato: è un allargamento che ci consente di avere una minor tensione sugli ospedali, e questo è molto importante in un momento in cui c'è una ripresa della patologia in Lombardia".

