Covid: Meloni, 'pochi anziani vaccinati, mettere in sicurezza i più fragili'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Oltre la metà degli over 80 non è stato ancora vaccinato: è un dato preoccupante che conferma le denunce di Fratelli d Italia e gli errori, i paradossi e le assurdità nella campagna vaccinale. Penso alla follia di chiedere ad un over 80 di salire su un autobus affollato per andare a fare il vaccino o alla scelta di inoculare il siero a categorie di persone meno esposte". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

"Fin dall inizio -aggiunge- chiediamo di mettere in sicurezza gli anziani, i più fragili e coloro che rischiano di più se contraggono il Covid ma finora il governo non ha voluto ascoltarci. Serve una radicale inversione di rotta con vaccinazioni a domicilio degli anziani e l allargamento immediato della platea di vaccinatori, attraverso i medici di famiglia e i farmacisti. Basta perdere tempo".

