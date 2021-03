Covid: Meloni, 'parchi rimembranza per ricordare i caduti'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Come nei parchi della rimembranza si ricordano i caduti della Prima guerra mondiale, Fratelli d'Italia proporrà l'istituzione di aree con alberi per ricordare "chi è caduto combattendo il Covid", perchè "anche questa guerra debba essere ricordata con i suoi martiri e i suoi eroi". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in occasione della presentazione della campagna del partito "Le radici della memoria", per riscoprire i parchi della rimembranza, dove sono stati piantati alberi che ricordano i caduti della Prima guerra mondiale.

