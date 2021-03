Covid: Lusetti, 'inedita crisi ha reso evidente obbligo riduzione diseguaglianze'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Questa inedita crisi ha reso evidente l obbligo di ridurre le diseguaglianze e modernizzare il paese". Ad affermarlo è il presidente di Legacoop, Mauro Lusetti commentando il report 'Un primo bilancio ad un anno dallo scoppio della pandemia', elaborato nell'ambito del progetto MonitorFase3 nato dalla collaborazione tra Area Studi Legacoop e Prometeia

"In tempo di bilanci - sottolinea-, abbiamo voluto fare un bilancio complessivo e realistico dell incredibile anno che abbiamo vissuto. Da questa valutazione escono confermati nelle giuste proporzioni molti degli aspetti di questa crisi: l impatto macroeconomico, che ha colpito il nostro paese più gravemente di altri; il duro colpo sul sistema produttivo, ma pieno di contraddizioni per le asimmetrie dovute alle misure di contenimento. E le asimmetrie sono evidenti pure dal punto di vista sociale, a discapito dei segmenti più fragili ed esposti della nostra comunità nazionale".

"Dobbiamo però vedere il bicchiere mezzo pieno; che non significa sperare nella fortuna, ma prendere atto del fatto che dopo un anno, e con un bilancio in mano, abbiamo dei punti di riferimento importanti, e la 'grande incertezza' che abbiamo più volte denunciato non deve più farci paura", aggiunge Lusetti.

