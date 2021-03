Covid: Letta, 'invidio Salvini, sa tutto e parla su tutto come Ct della Nazionale'

Roma, 16 mar (Adnkronos) - Quello dell'efficacia del vaccino Sputnik "è un tema su cui mi fido di chi ha competenza scientifica e responsabilità politiche per decidere. Non è come sulla Nazionale di calcio". Lo ha detto Enrico Letta alla Stampa estera.

"Il ragionamento di Salvini è tipico italiano, siamo tutti Ct della Nazionale, ognuno dice la sua. Non è così -ha spiegato il segretario del Pd-. La scienza deve essere messa al centro. Io non ho una idea su questo, non sono io a doverla avere, mi fido di chi ha competenza. Invido Salvini che ha una idea su tutto e dice la sua su tutto modello Ct della Nazionale di calcio. Una politica fatta così ha fatto molti danni".

