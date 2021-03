Covid: interrogazione Fdi su vaccino a Scanzi, 'corsia preferenziale'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Apprendiamo che Scanzi è dotato di poteri sovrannaturali. I cittadini toscani hanno enormi difficoltà a vaccinarsi, con tantissimi ultra 80enni che ancora non sono riusciti a farlo. Ma lui dice di essersi non solo già iscritto ad una lista di riserve di cui i cittadini ignorano l esistenza, ma addirittura di essersi già vaccinato". Lo afferma il deputato di Fratelli d Italia Giovanni Donzelli, annunciando un'interrogazione parlamentare sulla questione.

"Vogliamo sapere chi nella sanità toscana ha consentito a Scanzi di venire a conoscenza della lista, di iscriversi e vaccinarsi. Per questo presenteremo un interrogazione parlamentare mirata a far luce su questa penosa vicenda. E il gruppo di Fratelli d Italia in Regione Toscana chiederà l accesso agli atti ufficiali. È grave che, mentre i soggetti più fragili siano abbandonati a loro stessi, la sanità toscana pensi a a predisporre una corsia preferenziale per l amico Scanzi , conclude l'esponente di Fdi.

