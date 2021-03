Covid: industria italiana alluminio chiede incontro a Draghi, 'centrali per ripresa'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - L alluminio è il materiale chiave per la transizione ecologica su cui deve basarsi la ripresa dell Italia e dell Europa come ribadito in Parlamento dal ministro dell Economia. La filiera dell alluminio mette a disposizione del presidente Draghi e del suo governo le proprie proposte per combinare ripresa economica e sostenibilità: valorizzare i materiali da riciclo come l alluminio che evitano la produzione di rifiuti e contribuiscono al taglio delle emissioni; supportare gli investimenti delle aziende in tecnologie nuove e ancora più efficienti per il riciclo che sono a portata di mano del nostro settore . Lo dice il presidente di Centroal (Centro italiano alluminio), Mauro Cibaldi.

"Al premier Mario Draghi chiediamo un incontro: perché investire sull industria dell alluminio significa agganciare i grandi trend globali di sviluppo in atto nel mondo. L Italia dell alluminio, interamente dedicata al riciclo, ha importanti leadership e grande know-how che possono essere messi al servizio dello sviluppo del Paese , conclude Cibaldi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA