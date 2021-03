Covid: in Lombardia iniettate 31.722 dosi lotto Astrazeneca sospeso, no segnalazioni

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - Sono state 31.722 le dosi di vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856, sospeso ieri da Aifa, somministrate nei centri vaccinali attivi in Regione Lombardia e, al momento, non sono state registrate "particolari segnalazioni da parte dei pazienti inoculati", fa sapere la Regione. "Non abbiamo elementi che ci inducano a sospendere le vaccinazioni", ha sottolineato il dg Welfare, Giovanni Pavesi.

In particolare ne sono state somministrate 3.516 tramite l Ats Bergamo; 3.409 tramite l Ats Brescia; 4.102 tramite l Ats Brianza; 12.325 tramite Ats Milano; 2.697 tramite Ats Insubria; 1.476 tramite Ats Montagna; 376 tramite Ats Pavia; 3.871 tramite Ats Val Padana.

