Milano, 23 mar. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 3.643 nuovi casi di Covid19 e il rapporto tra positivi e tamponi (47.175) e al 7,7%. I guariti e i dimessi sono 3.851, le vittime da ieri sono 99 e il totale sfiora le 30mila da inizio pandemia.

Negli ospedali ci sono 14 posti in più occupati in terapia intensiva, per un totale di 836 pazienti gravi. Negli ospedali ci sono 7.165 ricoverati per Covid, 213 in più da ieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA