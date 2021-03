Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Solidarietà alla senatrice Licia Ronzulli per le minacce ricevute online dopo la presentazione di un suo ddl sull obbligo vaccinale per il personale sanitario. Le opinioni si manifestano in modo civile e la violenza, in ogni sua forma, va sempre condannata". Così, su Twitter, la ministra agli Affari regionali, Maria Stella Gelmini.

