Covid: Gallera, 'ora mio focus su economia lombarda, priorità sono riaperture e ristori' (2)

(Adnkronos) - L ex assessore lombardo al Welfare approva l attuale gestione dell emergenza in Regione e le misure differenziate per zone ristrette, nonostante il dilagare delle varianti. Intervenire con velocità su aree più circoscritte è una strada sicuramente corretta e speriamo che possa produrre dei risultati, lasciando al tempo stesso che in altre aree si possa condurre una vita un po più normale e ordinaria . Anche sul fronte della scuola. Ci dobbiamo abituare a immaginare che, quando si arriva in zona arancione scuro o rossa, le scuole e altre attività economiche vadano chiuse per il tempo necessario per poi però riaprire subito dopo , spiega.

In attesa di un efficace vaccinazione di massa, le cui carenze sono da imputare alla strategia della Commissione Ue. C è un grave problema di quantità nell'approvvigionamento dei vaccini e per la Commissione europea questo aspetto è sicuramente non positivo, anzi è un mezzo fallimento , dice il consigliere regionale, una delle pagine meno edificanti per l'Europa. Forse l aver provato a ottenerle a prezzi ridotti rispetto a quello che hanno fatto altri Paesi, come Stati Uniti, Israele e Regno Unito è stata una scelta politica sbagliata .

Sul fronte dell approvvigionamento Gallera è favorevole all'utilizzo del vaccino russo, ma solo dopo che Ema e Aifa, gli enti regolatori, avranno espresso un parere positivo.

