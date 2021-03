Covid Francia, lockdown e restrizioni in 16 dipartimenti

(Adnkronos) - (Cif/Adnkronos)

Nuovi lockdown e restrizioni in Francia per arginare i contagi di Covid e la diffusione delle varianti. La stretta è stata annunciata oggi dal primo ministro Jean Castex. Il confinamento riguarda 16 dipartimenti, entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di venerdì. Le misure saranno in vigore per almeno quattro settimane. Il provvedimento interessa otto dipartimenti della regione parigina de l'Ile-de- France, cinque dell'Alta Francia, le Alpi marittime, la Senna-Marittima e l'Eure.

Rimarranno aperti solo i negozi di prima necessità, compresi librerie e negozi di musica. Rimarranno aperte anche le scuole, ma i licei funzioneranno con la presenza della metà degli alunni. Sarà consentito spostarsi entro 10 chilometri dalla propria abitazione. Castex ha esortato a fare il più possibile ricorso al telelavoro.

In tutta la Francia vi è il divieto di spostarsi fra le regioni, mentre a partire da sabato il coprifuoco scatterà alle 19 e non più alle 18. Oggi la Francia ha registrato 34.998 contagi e 273 morti.

