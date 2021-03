Milano, 11 mar. (Adnkronos) - "Prevediamo la vaccinazione massiva tra 2 o 3 settimane. I vaccini Pfizer li abbiamo esauriti, e non posso far altro che ringraziare Bertolaso che sta cercando di portare avanti questa difficilissima operazione". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, parlando in diretta a The True Show, su Telelombardia, secondo quanto riporta in una nota il programma.

