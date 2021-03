Covid: focolaio in residence anziani Varese, 23 positivi tra operatori e ospiti

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Focolaio in un residence per anziani di Varese, Le Residenze Villa Molina, dove risiedono 18 ospiti anziani alloggiati in miniappartamenti e assistiti da 11 operatori socio sanitari. L'accertamento dell'Ats Insubria ha fatto emergere 16 positivi al Covid19 tra gli ospiti e 7 tra gli operatori sanitari. Il residence, si apprende, non è una vera e propria rsa, ma offre alcuni servizi socio-assistenziali agli anziani: di conseguenza, non rientrava nella fase 1 della campagna di vaccinazione rivolta alle Rsa. Il piano di somministrazione per questi ospiti era iniziato di recente e non si è potuto concludere proprio per la positività al virus di alcuni di loro.

Al momento, spiega una nota di Ats, risultano ospedalizzati sei ospiti, di cui uno per patologie diverse dal Covid. In struttura sono presenti 12 ospiti di cui 11 positivi (un ospite si è sempre mantenuto negativo): due ospiti sono attualmente sintomatici, mentre i restanti 9 sono paucisintomatici e in buone condizioni generali.

