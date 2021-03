Covid Emilia, Bonaccini: "Oggi 2.100 contagi e Rt scende"

(Adnkronos) - Oggi in Emilia Romagna "abbiamo circa 2.100 contagi" di Coronavirus e l'indice Rt "è sceso sotto 1,20". A fare il punto della situazione sulla pandemia di Covid-19 è il presidente della regione, Stefano Bonaccini, che in videoconferenza anticipa alcuni dati del bollettino e riferisce di casi in diminuzione.

"L'Rt in Emilia-Romagna è sceso sotto l'1,20, in particolare è sceso molto a Bologna, uno dei territori più colpiti dalla variante inglese che colpisce la maggior parte dei positivi", spiega Bonaccini. La settimana che si chiude, aggiunge, "vede 2.000 casi di Covid in meno rispetto alla precedente, siamo passati da 19mila a 17mila. Oggi abbiamo circa 2.100 contagi, una settimana fa, di domenica, erano 2.800".

"Speriamo si augura il presidente che si apra un'altra settimana in cui continui il calo della curva, se questo abbrivio verrà confermato vuol dire che le restrizioni funzionano". "Il picco della curva conclude pare essere stato raggiunto e scavallato in regione. Non è ancora finita ma sembra che la curva cominci a scendere. Me lo auguro".

