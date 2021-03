Covid: Draghi, 'vaccini non solo in ospedali, ma in aziende, palestre o parcheggi'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Il nostro obbiettivo, in accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e il Commissario straordinario all emergenza, Generale Francesco Paolo Figliuolo, è quello di utilizzare tutti gli spazi utili disponibili per le vaccinazioni. Ci si potrà vaccinare non solo negli ospedali, ma anche nelle aziende, nelle palestre e nei parcheggi come questo di Fiumicino. In Italia sono già operativi 1.694 siti vaccinali fissi e altri verranno individuati". Lo ha detto il premier Mario Draghi al centro vaccinazioni a Fiumicino.

