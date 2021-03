Covid: Draghi, obiettivo mezzo mln vaccinazioni al giorno

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Voglio trasmettere un messaggio di fiducia a voi, e a tutti gli italiani. Ho ripetuto in queste settimane il Governo è determinato a portare avanti la campagna vaccinale con la massima intensità. E siamo già all opera per compensare i ritardi di questi mesi. Dobbiamo farlo per la salute dei cittadini, per l istruzione dei nostri figli, e per la ripresa dell economia". Così il premier Mario Draghi, in Aula al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

"Il nostro obiettivo è portare presto il ritmo delle somministrazioni a mezzo milione" di dosi "al giorno", ha spiegato il presidente del Consiglio sottolineando la necessità di un'accelerazione nella campagna vaccinale che però "è già visibile nei dati": nelle prime settimane di marzo le somministrazioni sono state "più del doppio" dei due mesi precedenti, ha rimarcato.

