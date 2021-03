Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Non ho ancora fatto la prenotazione, ma la mia classe di età è entrata" tra quelle che possono accedere alle vaccinazioni, "lo farò e farò Astrazeneca, certo. Mio figlio l'ha fatto l'altro ieri a Londra, non c'è nessun dubbio, nessuna prevenzione". Così il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa.

