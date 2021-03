Covid: Draghi, 'faremo di tutto per impedire si ripeta quanto accaduto scorsa primavera'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "A più di un anno dall inizio dell emergenza sanitaria, ci troviamo purtroppo davanti a una nuova ondata di contagi. Nell ultima settimana, si sono registrate 150.175 nuove infezioni, a fronte delle 130.816 della settimana precedente, un aumento di quasi il 15%. In queste due settimane, l incremento dei ricoverati positivi al virus è stato di quasi 5.000 persone, e il numero di pazienti in terapia intensiva è cresciuto di oltre 650 unità. Questi dati ci impongono la massima cautela per limitare il numero di morti e impedire la saturazione delle strutture sanitarie. Il ricordo di quanto accaduto la scorsa primavera è vivo, e faremo di tutto per impedire che possa ripetersi". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al centro vaccinale allestito all'aeroporto di Fiumicino.

