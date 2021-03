Covid: Draghi, 'dobbiamo essere uniti come nei mesi precedenti'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamo essere uniti nell uscita dalla pandemia come lo siamo stati soffrendo, insieme, nei mesi precedenti. Tutte le regioni devono attenersi alle priorità indicate dal Ministero della Salute". Così il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula al Senato con le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

"In tempo di pandemia, anche se le decisioni finali spettano al governo, come ha ricordato anche una recente sentenza della Corte Costituzionale, sono pienamente consapevole che solo con una sincera collaborazione tra Stato e Regioni, in nome dell Unità d Italia, il successo sarà pieno", ha rimarcato.

