Covid: Draghi, da questa settimana dati vaccini su sito governo Regione per Regione

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Da questa settimana" i "dati sui vaccini" verranno pubblicati sul sito della presidenza del Consiglio, "Regione per Regione, categoria di età per categoria di età" al fine di "assicurare la massima trasparenza". Lo sottolinea il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in vista delle comunicazioni del Consiglio europeo al via da domani.

Come già al Senato, il premier ha bacchettato le Regioni che non si attendono alle disposizioni del ministero della Salute, trascurando "i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale". Le sue parole sono state interrotte da un applauso dell'Aula di Montecitorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA