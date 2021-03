Covid: Draghi, 'campagna vaccini Ue? Ci sono stati problemi, ma col senno di poi...'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Ci sono stati dei problemi" nella campagna di vaccinazione europea "che risalgono al modo in cui questi contratti sono stati fatti, alla scelta delle società e delle strategie" lo dico "con tutta umiltà, con il senno di poi si trovano tanti errori... la stessa domanda sarebbe stato meglio farcela al momento in cui venivano fatti questi contratti". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA