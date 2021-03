Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "È la fase più difficile. Grazie a chi rispetta e rispetterà le regole anche con enormi sacrifici: è la strada più ragionevole che abbiamo per tutelare la salute. Senza salute non c è ripresa. Abbiamo perso 100 mila persone. Tutte preziose. Un ultimo sforzo per il bene di tutti". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd, Graziano Delrio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA