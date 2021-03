Covid: Cdm, 'congedi fino a 30/6 per genitori con figli in dad'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021". Si legge nella nota del Cdm.

