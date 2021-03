Covid: Bulgaria sospende vaccinazioni con AstraZeneca

Sofia, 12 mar. (Adnkronos) - La Bulgaria ha annunciato la sospensione in via temporanea dell'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca finché non saranno sciolti tutti i dubbi sulla sua sicurezza.

"Fino a quando tutti i dubbi non saranno dissipati e finché gli esperti non daranno garanzie che non costituisce un rischio per le persone, interromperemo le vaccinazioni con questo vaccino", ha affermato in una nota il primo ministro Boyko Borissov.

La Bulgaria si unisce quindi a Danimarca, Norvegia e Islanda, che hanno già sospeso la somministrazione per i timori degli effetti collaterali.

