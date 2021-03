Covid: Buffagni, 'via Fontana e Moratti, su vaccini scempio vergognoso'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Lo schifo che sta succedendo in Regione Lombardia sulla gestione delle vaccinazioni e la totale inadeguatezza dei suoi dirigenti di Aria SpA è sotto gli occhi di tutti. La Moratti e Fontana sono fermi a difendere un sistema evidentemente INADEGUATO: Vanno CACCIATI gli incapaci che stanno facendo un disastro dopo l altro". Così su Facebook Stefano Buffagni, del M5S.

"Mi vergogno di questo scempio! Serve un cambio radicale, la Lega e la Moratti si sono dimostrati TOTALMENTE inadeguati. Gli stessi parlamentari leghisti in privato mi dicono che si vergognano della situazione! Ho sempre contestato questo modello, da quando c era Maroni, e la giunta Fontana non ha fatto altro che sommare disastri a disastri. Le inefficienze di Lombardia Informatica sono ora sotto gli occhi di tutta Italia e di tutti i lombardi! ANDATE A CASA!!!", conclude.

