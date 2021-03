Covid: Beghin (M5S), 'da Consiglio europeo aspettiamo svolta su vaccini'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Dal Consiglio europeo ci aspettiamo una svolta nella campagna vaccinale europea che purtroppo langue in un binario morto". Lo afferma Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

"Il primo trimestre -spiega- non è andato bene: i ritardi e le inadempienze delle case farmaceutiche, le esportazioni beffa e le dosi nascoste nei magazzini di AstraZeneca, il mancato coordinamento sull apertura delle frontiere e la produzione europea che non decolla. Molti cittadini sono delusi e aspettano risultati concreti ed è sicuramente positivo che i leader europei si confrontino con il Presidente americano Joe Biden. La collaborazione fra le due sponde atlantiche può sicuramente contribuire ad accelerare la produzione di vaccini e superare i colli di bottiglia che si sono creati. L obiettivo di vaccinare tutti entro l estate appare irraggiungibile ma solo con decisioni forti e coraggiose, come quella della sospensione dei brevetti, potremo dare un segnale ai cittadini e avviare una vera produzione europea che metta l Europa al riparo dalle possibili varianti".

"La linea da seguire -conclude Beghin- è quella tracciata dal Parlamento italiano che in una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle ha chiesto di utilizzare le regole Trips per liberare il brevetto dalla proprietà intellettuale e accelerare con la sua produzione .

© RIPRODUZIONE RISERVATA