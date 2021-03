Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo su una sola dose, ma è meglio di zero ed i dati che arrivano sono straordinari". Lo ha detto Matteo Bassetti direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova intervenendo a Domenica In, che rivolgendosi al Governo ha aggiunto: "Plauso per aver fatto fatti senza parlare tanto".

