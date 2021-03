Stoccolma, 16 mar. (Adnkronos) - Anche Svezia e Lettonia sospenderanno le somministrazioni del vaccino AstraZeneca in via precauzionale. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie dei due paesi, seguendo la decisione di ieri di Germania, Italia, Francia e Spagna ed altri in Europa, in attesa di un nuovo parere dell Agenzia europea del farmaco.

