Covid: a Milano primo Drive through vaccinale esercito, fino a 2mila dosi al giorno (3)

(Adnkronos) - Le linee attive per l attività di screening attraverso tamponi molecolari e i test rapidi sono al momento sei al Drive through del Parco Trenno, due quelle dedicate alle vaccinazioni. In base alle esigenze e alle richieste potranno essere incrementate.

Cinque i minuti necessari per la vaccinazione, tra le procedure di accettazione e la somministrazione, tutto senza scendere dalla propria auto; altri 15 minuti servono per l attesa all interno del parcheggio in caso di reazioni al farmaco.

"Oggi ci sono due linee per la vaccinazione ma da domani saranno quattro, ci stiamo preparando a grandi numeri che da soli ha aggiunto il dg dell Asst Santi Paolo e Carlo, Matteo Stocco - non avremmo potuto raggiungere; anche in questa occasione è risultata strategica la sinergia tra i nostri enti: capacità organizzativa, professionalità e competenza per sconfiggere il virus". La struttura è al momento "il più grande hub vaccinale d'Italia messo a disposizione dall esercito", ha sottolineato il colonnello Fabio Zullino, direttore del Centro Ospedaliero Militare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA