Covid, 334 i medici morti in Italia

(Adnkronos) - Sono saliti a 334 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. All'indomani del ricordo di Roberto Stella, il primo camice bianco 'caduto' per Sars-CoV-2 nel nostro Paese l'11 marzo 2020, la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) piange Alfredo Lestini, 63 anni, medico superiore della Polizia di Stato in congedo, iscritto all'Ordine provinciale di Campobasso.

Secondo quanto comunicato alla Fnomceo dall'Omceo molisano, Lestini è deceduto proprio ieri, nel primo anniversario della scomparsa di Stella, responsabile Area strategica Formazione della Federazione nazionale Ordini e presidente dell'Omceo di Varese.

