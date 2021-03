Corneliani: Rizzoli, 'bene Giorgetti, la Lombardia c'è'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Svolta definitiva per la crisi della Corneliani di Mantova: parte il nuovo progetto industriale con l'investimento di 17 milioni di euro in una newco che vede la partecipazione di Invitalia ed investitori stranieri. La soluzione alla vicenda è arrivata "grazie al determinante intervento del ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti" afferma in una nota l'assessore regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli che ha partecipato al tavolo del negoziato.

L'operazione dovrà essere perfezionata entro il 13 aprile. La soluzione scongiurerà la liquidazione della società e la scomparsa di una delle storiche aziende tessili italiane che opera sul mercato dal 1930.

"Finalmente un tavolo che produce buone notizie. Da molti mesi - ha ricordato l'assessore - ci stiamo occupando del caso Corneliani in Regione Lombardia, abbiamo attivato tutti gli strumenti in nostro possesso e lavorato in cooperazione con il Mise, proponendo noi stessi di utilizzare quello strumento che oggi grazie all'intervento deciso del ministro Giorgetti finalmente può diventare concreto. Siamo particolarmente soddisfatti che, oggi, anche con il nostro piccolo contributo - ha concluso Rizzoli - si sia finalmente trovata una soluzione che consenta di guardare con ottimismo al futuro di oltre 500 lavoratrici e lavoratori dello stabilimento di Mantova".

