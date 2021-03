Consulta: Maria Falcone, 'errore imperdonabile indebolire normativa costata sangue (2)

(Adnkronos) - Legare, come vorrebbero alcuni, la concessione dei benefici carcerari a un generico ravvedimento, indipendente dalla collaborazione con la giustizia del detenuto, è un concetto molto rischioso conclude Maria Falcone - Come è pericoloso concedere premialità che possono vanificare gli effetti del carcere duro. Solo un mese fa da un inchiesta della Dda di Palermo ha dimostrato come un capomafia condannato all ergastolo per l omicidio del giudice Livatino, al quale erano stati concessi permessi premio, abbia immediatamente colto l occasione per riprendere le redini della cosca .

