Consulta: Maria Falcone, 'errore imperdonabile indebolire normativa costata sangue

Palermo, 24 mar. (Adnkronos) - Consentire a un boss ergastolano che non abbia mai intrapreso la strada della collaborazione con la giustizia di godere di permessi premio sarebbe un clamoroso arretramento nella lotta a Cosa nostra . Lo dice Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci e presidente della Fondazione che del giudice porta il nome, intervenendo sulla questione dell ergastolo ostativo per i mafiosi sulla quale la Corte Costituzionale si pronuncerà dopo Pasqua.

Nella nostra legislazione ci sono punti fermi come l ergastolo ostativo e il carcere duro che sono frutto del lavoro e dell esperienza dei tanti servitori dello Stato che al contrasto ai clan hanno dedicato la vita spiega Indebolire una normativa costata sangue e sacrifici e in grado di far mettere a segno allo Stato risultati importanti sarebbe imperdonabile .

Sono certa che la Corte Costituzionale, con la sensibilità che da sempre contraddistingue il suo operato prosegue nel decidere non dimenticherà le peculiarità delle mafie italiane che ai tempi indussero il legislatore ad adottare leggi come quella ora in discussione .

