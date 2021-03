Cohen nuovo ceo Axa in Francia, in arrivo il suo successore in Italia

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Patrick Cohen, al timone di Axa Italia dal 2016, dal 3 maggio assumerà il ruolo di Ceo di Axa Francia, primo mercato del Gruppo Axa e prima Compagnia Assicurativa in Francia, ed entrerà a far parte del Management Committee del Gruppo Axa. Un passo significativo per il manager che ha tracciato una storia di successo e portato l Italia a consolidare la sua posizione tra i dieci mercati chiave del Gruppo Axa . Lo rende noto Axa in un comunicato. In questi anni Axa Italia ha segnato una crescita profittevole, che ha permesso alla Compagnia di guadagnare quote di mercato. Cohen ha definito e implementato con successo una strategia molto chiara, centrata su l innovazione e la soddisfazione dei clienti, coniugandola con un impegno concreto nell affrontare le grandi sfide sociali del nostro tempo: salute, ambiente, inclusione sociale

Insieme alla squadra di Direzione si è concentrato su qualità del servizio al cliente, digitale, eccellenza tecnica ed efficienza, portando a compimento un vasto programma di trasformazione centrato su tecnologia e dati. Sotto la sua guida Axa è stata pioniera di innovazione, distinguendosi in particolare nel settore della Salute, della Telemedicina e della Prevenzione diagnostica. Sul fronte interno ha promosso una forte cultura centrata su inclusione, empowerment e azione che ha portato Axa Italia alla certificazione Top Employer e ad essere per la prima volta sul podio del Best Employer.

"Desidero ringraziare di cuore Patrick per il grande lavoro svolto in oltre quattro anni e sono molto felice che assuma questo importante ruolo nel Gruppo Axa. Patrick - commenta il Ceo Europa di Axa e presidente di Axa Italia, Antimo Perretta - è stato determinante nel processo di riposizionamento di Axa Italia, grazie alla sua leadership e alla sua spinta centrata su l innovazione per i clienti e la trasformazione tecnologica. Gli auguro grande successo e soddisfazione in questo nuovo ruolo e avrò il piacere di continuare a lavorare da vicino con lui nel Management Committee di Gruppo. Per noi l Italia è un mercato strategico sul quale abbiamo grande ambizione e su cui continueremo ad investire ed è già stato avviato il processo di selezione del successore, che avrà il compito di proseguire in continuità, su questa strada di successo con una speciale attenzione ai clienti e ai nostri agenti".

