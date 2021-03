Cinema: muore a 87 anni George Segal, star di 'The Goldbergs'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - È morto ieri a 87 anni George Segal. La star nota soprattutto per la serie nella serie "The Goldbergs" aveva ricevuto una nomination per l Oscar come miglior attore non protagonista nel 67 per la sua interpretazione in "Chi ha paura di Virginia Woolf", film nel quale ha recitato assieme a Elizabeth Taylor e Richard Burton.

"La famiglia è devastata: questa mattina George Segal è morto a causa di complicazioni dovute a un intervento chirurgico di bypass", ha annunciato la moglie Sonia. Mi mancheranno il suo calore, il suo umorismo, il suo senso del cameratismo e la sua amicizia. Era una persona meravigliosA , ha dichiarato il suo manager di lunga data Abe Hoch.

Nel corso della sua carriera, Segal ha recitato ha recitato in più di 50 film e con alcuni dei migliori registi degli anni '60 e '70, tra cui Robert Altman, Mike Nichols, Paul Mazursky e Sidney Lumet. L attore è apparso in tutte e otto le stagioni della sitcom della ABC The Goldbergs . Nel suo periodo d oro, ha recitato in "Addio Braverman", "Un tocco di classe", "La pietra che scotta" e "Non rubare se non è strettamente necessario", "Amori e disastri", "Il rompiscatole", solo per citare alcuni dei titoli più famosi. In Italia aveva recitato nel 1968 diretto da Franco Brusati ne "Il suo modo di fare", e nel 1992 in "Un orso chiamato Arturo" diretto da Sergio Martino.

