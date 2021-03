Centrosinistra: Speranza a Letta e Conte, 'scriviamo insieme pagina nuova'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Difesa dei beni pubblici fondamentali e lotta alle diseguaglianze. Questo è il cuore del nostro contributo di idee per una nuova agenda progressista. Siamo pronti al confronto con chi condivide questi valori. Invieremo le nostre proposte alle forze sociali e a chi si è mobilitato a difesa della democrazia, del lavoro e dell ambiente. A Enrico Letta cui va il mio in bocca al lupo per la sua nuova sfida nel Pd, a Giuseppe Conte che sta lavorando a rilanciare il Movimento 5 Stelle e a tutti gli altri interlocutori della sinistra plurale ed ecologista. Scriviamo insieme una nuova pagina per l Italia". Così il ministro della Salute Roberto Speranza, segretario di Articolo Uno, in un post su Facebook dove pubblica il documento per una nuova agenda progressista. (segue)

