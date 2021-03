Camera: Mandelli, 'ringrazio deputati per fiducia'

Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Ringrazio il Presidente Berlusconi, il Coordinatore Nazionale Antonio Tajani, i colleghi di Forza Italia e tutti i deputati che hanno voluto accordarmi la loro fiducia per il ruolo di vice presidente della Camera. Intrepreterò questo incarico con grande rispetto per le istituzioni, seguendo il principio guida di un equilibrio che garantisca, come è doveroso, tutte le forze rappresentate nell Aula della Camera dei Deputati . Così il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, vice presidente della Camera dei Deputati.

