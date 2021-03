Calcio: Ulivieri, 'Limite esoneri come in Brasile? Misura che toglie libertà a club'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "La decisione della Federcalcio brasiliana di mettere un limite al numero di cambi in panchina a stagione? In Italia fortunatamente non siamo a quei livelli, mi sembra comunque un qualcosa difficile da praticare, vorrebbe dire togliere libertà alle società di fare le proprie scelte". E' quanto afferma all'Adnkronos il presidente dell'Associazione italiana allenatori, Renzo Ulivieri.

