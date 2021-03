Calcio: Theo Hernandez, 'voglio restare a lungo al Milan'

Milano, 23 mar. - (Adnkronos) - "Al Milan sono molto felice. Dal primo momento in cui sono arrivato, sia i compagni, che i tifosi e tutto il club mi hanno accolto alla grande. Quando è così, quando in una squadra stai così bene, semplicemente non vuoi andartene. Voglio restare ancora a lungo. Lasciare Madrid è stata la cosa migliore per me. I miei sogni futuri? Essere il migliore al mondo nella mia posizione e trionfare nel Milan. È un posto che mi ha reso molto felice". Lo dice l'esterno sinistro del Milan Theo Hernandez nel corso di un'intervista ad 'As', dove racconta l'incontro con Paolo Maldini nell'estate del 2019 che lo convinse a sposare la causa rossonera.

"Mi ha chiamato perché voleva vedermi, mi ha sorpreso, è stata una riunione molto bella -ricorsa il 23enne francese-. Mi ha detto che potevo diventare un grande calciatore. Abbiamo parlato della mia situazione nel Real Madrid, dei miei anni all Alaves e alla Real Sociedad. Lo abbiamo fatto come se fossimo due amici. Sentirmi dire da Maldini che posso diventare uno dei migliori tre terzini al mondo mi fa venire voglia di continuare a lavorare ancora più intensamente".

