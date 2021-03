Madrid, 11 mar. - (Adnkronos) - Sul rinnovo vorrei poter dire qualcosa, ma non ci sono novità è tutto uguale a prima. Sono sereno e penso solo a giocare e assaporare un titolo. Penso comunque di poter giocare ancora ai massimi livelli per cinque anni . Lo dice il capitano del Real Madrid Sergio Ramos in merito al rinnovo del contratto che scade nel prossimo giugno.

