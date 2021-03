Calcio: Pirlo, 'CR7 ha ancora un anno di contratto, felici di continuare con lui'

Torino, 20 mar. - (Adnkronos) - "Ronaldo ha ancora un anno di contratto quindi siamo felici che possa continuare a giocare con noi alla Juventus". Lo dice l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in merito al futuro di Cristiano Ronaldo. "Al suo utilizzo a livello tecnico e tattico per il prossimo anno non ci abbiamo ancora pensato perché siamo concentrati nel finire al meglio la stagione -aggiunge Pirlo in conferenza stampa alla vigilia del match con il Benevento-. Siamo ancora nel pieno della stagione ed è giusto che ci concentriamo nel finire al meglio. Poi lui quest'anno ha fatto un sacco di gol ed è indiscutibile".

