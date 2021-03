Calcio: Pellegrini, 'progetto Friedkin ambizioso, felice di farne parte'

Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - Quello della Roma è "un progetto ambizioso, perché ho avuto la fortuna e la possibilità di parlare con Pinto, i Friedkin e Fienga". Lo dice il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar. "Ho avuto modo di capire l ambizione che hanno -aggiunge Pellegrini-. Mi rende felice far parte di un progetto che vuole crescere perché io sono un calciatore che viene al campo ogni giorno per migliorare, sentire intorno a me questa idea e identità mi fa solo che piacere. Riconosco ambizione in club, tecnico, staff e compagni".

