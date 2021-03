Calcio: Milan, perfettamente riuscito intervento a ginocchio di Calabria

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - Il Milan ha comunicato che "Davide Calabria è stato operato per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. L'intervento in artroscopia, effettuato presso la clinica La Madonnina dal Dottor Roberto Pozzoni alla presenza del responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in 30 giorni", spiega il club rossonero in una nota.

